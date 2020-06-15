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Проект "Понятная политика" сегодня после "Панорамы"

О белорусской продукции, да и в целом о продовольственной безопасности поговорим более серьезно. Если уже с трибуны ООН заговорили о "голоде библейского масштаба", не настало ли время сделать работу над ошибками карантина? Почему в США вернулся символ Великой депрессии - молоко, которое выливают на землю? И что за критически важные пассажиры летали по Европе в разгар пандемии? Узнаем сегодня в "Понятной политике".

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