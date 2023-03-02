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Проект при поддержке Президентского спортивного клуба "Лига храбрых" запускает образовательную программу

Проект "Лига храбрых" при поддержке Президентского спортивного клуба расширяет образовательную миссию. На судейском семинаре на базе РЦОП "Стайки" в качестве коучей выступили судьи олимпийской категории из России и все ведущие судьи нашей страны. Именно судейский компонент постоянно прогрессирует на международных соревнованиях, особенно после того, как международная федерация предприняла шаги с целью большей зрелищности борьбы для зрителя. Теоретические и практические занятия повысили квалификацию участников.

В прошлом году состоялся первый сезон "Лиги храбрых" для юных борцов при поддержке Президентского спортивного клуба, который сразу получил статус международного. В этом году оргкомитет намерен расширить географию участников и провести ряд образовательных семинаров.

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