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Проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Витебской области

Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство - проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили на собрании участников ВНС от Витебской области. Пристальное внимание - развитию регионов. Так, в Витебской области в ближайшие 5 лет планируют построить завод по производству электродов, освоить выпуск инновационных ветпрепаратов, создать крупные деревообрабатывающие производства. До 25 года в стране должны появиться 12 межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи, 2 из них - на севере страны.

Внести предложения о развитии страны белорусам предложили на диалоговых площадках и в общественных приемных - они показали свою эффективность. Инициативы, которые озвучили жители Витебской области, касаются молодежной политики, патриотического воспитания, а также развития небольших населенных пунктов и создания комфортных условий для молодых семей.

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