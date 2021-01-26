Проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Витебской области

Строительство жилья, создание инфраструктуры для комфортной жизни, внедрение инновационных технологий в промышленность и сельское хозяйство - проект Программы социально-экономического развития Беларуси обсудили на собрании участников ВНС от Витебской области. Пристальное внимание - развитию регионов. Так, в Витебской области в ближайшие 5 лет планируют построить завод по производству электродов, освоить выпуск инновационных ветпрепаратов, создать крупные деревообрабатывающие производства. До 25 года в стране должны появиться 12 межрегиональных центров оказания специализированной медпомощи, 2 из них - на севере страны.