Проект "Радиофакт" - 30 лет в эфире!

Уже 30 лет раньше чашки кофе - самый оперативный дайджест фактов и понятной аналитики! Сегодня "Радиофакт" - бренд Белорусского радио - отмечает юбилей. Каждое утро в эфире проект задает деловой тон для слушателей всей страны. Что произошло и чем насыщен предстоящий рабочий день - как верно трактовать важные моменты общественно-политической жизни. Оценку в студии дают компетентные эксперты, а репортажи буквально с колес передают десятки корреспондентов из всех регионов Беларуси. На слух за час - от политики, экономики, социальных аспектов до культурных анонсов и спортивных обзоров. Кстати, многие наши коллеги Агентства теленовостей прошли через "Радиофакт". Настоящая школа подготовки журналистов для поколений авторов и ведущих, кто сегодня вещает с экрана и радиоволн! "Радиофакт" стал первым, кто привнес авторство в журналистику.

