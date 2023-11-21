Проект реконструкции Красного костела в Минске запущен в работу

Проект реконструкции здания Костела Святого Симеона и Святой Елены (Красного костела) в Минске запущен в работу. Об этом сообщает телеграм-канал администрации Московского района Минска.

"Здание костела в настоящий момент закрыто на реконструкцию. По объекту реконструкции разработана проектно-сметная документация, которая проходит все необходимые согласования. Начало строительных работ планируется в I квартале 2024 года",

- информирует районная администрация.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года в Красном костеле сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось позже, в здании загорелась электропроводка. В результате происшествия было повреждено имущество.