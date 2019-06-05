Проект "Ровесники Независимости". Четвертьвековая история Беларуси глазами молодых людей 25 лет

Наш аграрный сектор сейчас успешно обеспечивает не только внутренний рынок. Беларусь уже давно серьезный игрок с международным спросом. К примеру, по поставкам творога и сыра наша страна вошла в четверку мировых экспортеров. Это заслуга в том числе беспрецедентной госпрограммы по возрождению села с большими инвестиционными вложениями. По факту это точка отсчета нового этапа для аграрного сектора. Помните, в обиходе тогда появилось слово "агрогородок".



О том, как менялась жизнь белорусской деревни, какие сейчас есть возможности у молодежи в агрогородках. Смотрите прямо сейчас в проекте "Ровесники Независимости", посвященном 25-летию основного закона страны - Конституции - и институту президентства. Мы пригласили 10 молодых людей 25 лет из разных сфер и уже их глазами посмотрим на четвертьвековую историю Беларуси.