Проект с размахом - белорусские строители активно застраивают Калугу

Легкое дежавю: если присмотреться к облику Калуги, то покажется, что это город с белорусским характером. Словно попал в родной микрорайон, ведь именно белорусы здесь строят много, как нигде за рубежом. И если спросить у местных, сколько, никто так сразу и не скажет. Считать действительно долго. Только жилых домов (а это далеко не все!) не один десяток.

Начиналось все еще 10 лет назад, когда Минск и Калуга решили попробовать себя не только в торговле, а замахнуться на нечто большее. Белорусский стройкомплекс набирал силу: и дома можно было строить, да еще и соседям помочь. Калужанам идея понравилась. Да так, что первый камень первого жилого комплекса заложили тогда же, в 2013-м. И с тех пор белорусские строители, по сути, из Калуги и не уезжали.

Жилые кварталы, школы, детские сады. Проект получился с размахом и вышел за пределы Калуги. Белорусы активно застраивают регион в целом.

Как пример, калужский "Дельфиненок" - детский сад в белорусском исполнении, один из самых крупных в регионе. Без малого триста малышей получают здесь дошкольное образование, а еще оздоровление.

Бассейн нам в этом помогает, соляная комната для профилактики ЛОР-заболеваний, бронхиальной астмы. Также у нас есть физкультурный зал, музыкальный зал, интерактивная комната. Все самое современное оборудование, которое в принципе существует, оно есть у нас в детском саду. Ольга Савкина, заведующая МБДОУ № 72 г. Калуги НСП "Дельфиненок"

И, кажется, здесь сделано все, что только можно придумать для развития ребенка. А вообще проектом предусмотрен принцип свободного детства. Т. е. заниматься можно не только в группе. Детей не ограничивают. Локации для досуга здесь повсюду, даже в коридорах. Ну и компьютеры - куда же сегодня без них? Причем, розетки для подзарядки вмонтированы прямо в пол. А если воспитатель понимает, что малышу нужна эмоциональная разрядка, его проводят в сенсорную комнату снять напряжение. И потом, здесь просто красиво! Территория счастливого детства - о калужской новостройке для малышей говорят именно так.

А в небольшом городке Медынь, что в часе езды от Калуги, нынешний учебный год вообще первый. Здесь белорусские строители возвели школу. Ребята ее ждали, ведь она у них одна. Причем такая большая вообще одна в регионе.





"Это отличный проект, я думаю, что он продуман до мелочей, продуман каждый сантиметр и продуман каждый кабинет", - поделилась своим мнением Рена Прокшина, директор МКОУ "Медынская средняя общеобразовательная школа".

Пожалуй, все, что сделано руками белорусских строителей в Калужской области, подчинено общему правилу. Работают всегда в тандеме с администрацией и коллективом школы или сада. Слышат друг друга, всегда делают в срок и по высшему разряду.

"Проекты, которые реализуют подрядчики Республики Беларусь, с моей точки зрения, самые удачные. Они отличаются высоким качеством работы, достаточно сжатыми сроками исполнения. Они [белорусские специалисты - прим. ред.] вкладывают очень много души во внутреннее оформление зданий, помещений и т. д. Но и само расположение комнат, групп, кабинетов и т. д., внутренний вид, колористика - это здорово! Мы используем результат совместной работы в том числе и для обучения директоров школ, чтобы этот опыт создания современных пространств можно было сделать и у них", - заверяет Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области.

Стоит также отметить, калужских школ или "белорусских", как здесь говорят, работает уже пять. Но будут и другие, т. к. наши специалисты застраивают в Калуге целые кварталы (мини-полисы). Сначала планируют школу (или детский сад), а после окружают их жилой застройкой. Квартал "Веснушки" - тому пример. И школу здесь привычной глазу не назовешь. Много воздуха и света, большие коридоры и аудитории, зоны для досуга и учебы прямо в холлах, интерактивные площадки для ненавязчивого освоения предметов.





Школа гордо носит статус центра информационных технологий. Вся начинка по последнему слову, чтобы ребята могли сами создавать приложения дополненной реальности. При желании (а желающих хоть отбавляй) здесь научат любым айтишным премудростям.

В школе придумали, а белорусы сделали. И в Калуге убеждены: нет таких идей, которые не удалось бы воплотить.

Оксана Милованова, директор средней школы № 13 г. Калуги, вспоминает о наших людях с благодарностью: "На этапе ввода в эксплуатацию в 2018 году эта школа во многом заложила стандарт в новых образовательных пространствах в нашем городе. И приезжали сюда многие коллеги из других регионов и тоже достаточно тепло отзывались о той атмосфере, которая создана. По итогам 2018 года этот проект был признан одним из лучших. Он внесен в проект повторного применения, т. е. рекомендован дальше, для того, чтобы использовать его при строительстве образовательных учреждений".

И в итоге педагог заверит: проект, реализованный белорусскими строителями, вне сомнений, помогает школьным успехам!