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Проект "Сделано". О достижениях Беларуси за годы суверенитета - завтра на "Беларусь1"
Завтра - в День Независимости - в эфире "Беларусь 1" состоится премьера нового совместного проекта белорусских телеканалов "Сделано". Мы покажем лучшие достижения нашей страны за годы суверенитета. Авторы пройдутся по всем ключевым отраслям промышленности. Покажут разные сферы, которые все вместе формируют общую картину мирной, стабильной и комфортной жизни каждого из нас.
Первая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроению
Первая серия Агентства теленовостей посвящена машиностроению и тому пути, который прошла отрасль, начиная с первых лет независимости. От костров в заводских цехах и голодающих рабочих до современных машин, которые знают на всех континентах планеты. Сегодня каждый десятый трактор в мире - "Беларус". БелАЗы занимают почти треть мирового рынка! А электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 странах.
Для удобства телезрителей "Беларусь 1",
, ОНТ, СТВ и "РТР-Беларусь" покажут в своих эфирах все фильмы из цикла "Сделано" в прайм-тайм. Еженедельно - один собственный выпуск и две работы коллег по творческому цеху.
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