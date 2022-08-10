Проект "Шаг к успеху" посетил лагерь "Планета"

Андрей Кулебин, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств РЦОП "Стайки": Был такой момент в моей карьере, когда меня зажгло. Я тогда пришел из таэквондо в муай-тай заниматься, я увидел там плакат. Это был тайский чемпион, а на нем много поясов, и я его постоянно рассматривал. Потом появилась такая мысль: я тоже так хочу, и у меня их будет больше. И сегодня у меня действительно больше поясов. Поэтому мечты сбываются, это какой-то момент, щелчок - и все произойдет.