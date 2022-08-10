3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Проект "Шаг к успеху" посетил лагерь "Планета"
Когда одна встреча с яркой личностью мотивирует на большие достижения. В Минской области продолжается республиканский информационно-образовательный проект "Шаг к успеху". И сегодня в гости к школьникам в оздоровительный лагерь "Планета" приехал Андрей Кулебин - многократный чемпион мира и победитель различных турниров по кикбоксингу и тайскому боксу. Обсуждали не только спорт, но и такие темы, как здоровый образ жизни и патриотизм. К слову, в "Планете" много активностей: в эти дни в лагере проходит акция "Лето - время действовать: от зарядки до спортивных рекордов". Также Андрей Кулебин рассказал, что в его карьере было четыре сотни боев, а в самом первом он стал победителем.
Андрей Кулебин, спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств РЦОП "Стайки": Был такой момент в моей карьере, когда меня зажгло. Я тогда пришел из таэквондо в муай-тай заниматься, я увидел там плакат. Это был тайский чемпион, а на нем много поясов, и я его постоянно рассматривал. Потом появилась такая мысль: я тоже так хочу, и у меня их будет больше. И сегодня у меня действительно больше поясов. Поэтому мечты сбываются, это какой-то момент, щелчок - и все произойдет.
Добавим, в лагере "Планета" действует "звездная" система оценки спортивной активности и добрых дел. По итогам смены лучшие школьники и отряды получат награды.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все