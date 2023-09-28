Проект "ШАГ": открытый диалог с учащимися столичных заведений провели Алексей Талай и Анастасия Мирончик-Иванова

Как добиваться успеха и не сдаваться под давлением обстоятельств и проблем? В столичной 37-й гимназии прошел диалог школьников с Алексеем Талаем в рамках проекта "Школа активного гражданина".

Алексей Талай встретился с учащимися столичной гимназии № 37

Старшеклассникам паралимпиец откровенно рассказал историю своей жизни. Говорили и о патриотизме. Алексей Талай призвал ценить мирную жизнь, тот подвиг, который совершили наши предки.

"Мне очень понравилась встреча с Алексеем Талаем. Она вдохновила меня на будущие свершения. Он для меня яркий пример, как мужество и героизм могут изменить страну",- поделился своим впечатлением учащийся гимназии № 37 г. Минска Матвей Чуприс.





Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец: Все спортсмены нашей страны готовы отдать и поделиться с ребятами и верить в их успех. Действительно, белорусы - спортивная нация, у нас огромные достижения в этой сфере.

На встрече не только белорусские школьники, но и гости - дети Донбасса. Это уже вторая осенняя группа, которая приехала к нам на отдых и оздоровление.



"Я приехал из Макеевки. В Беларуси я уже 12 раз. Я много где побывал. Беларусь очень красивая страна, мне здесь очень нравится природа", - рассказывает о себе отдыхающий из Донбасса Ярослав Сулимов

Благотворительный фонд Алексея Талая помогает детям из Донбасса уже не первый год. И это не только гуманитарная помощь. У нас прошли оздоровление и получили медпомощь более трех тысяч ребят. И эта помощь будет продолжена.

Задача педагогов и общественности - подружить молодежь с историей своей страны и воспитать настоящих патриотов. Таким мнением поделилась призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Спортсменка встретилась с учащимися столичной школы № 201. Встреча прошла в формате открытого диалога. Ребята спросили, что мотивирует легкоотлетку, каким был путь в большой спорт и что значит быть патриотом своей страны.

Для меня тема сегодняшнего "ШАГа" наиболее актуальна, потому что я сама являюсь призером республиканских соревнований по конному спорту. Мы знаем имена наших спортсменов, гордимся их достижениями и, конечно же, стремимся быть похожими на них. Александра Кисель,учащаяся СШ № 201 г. Минска





Такие встречи очень важны, чтобы мы, наше поколение, могли передать детям наш опыт, нашу историю в чистом виде. Интернет сейчас во всей красе. Ребенок может обратиться на любую страничку, узнать фейковые истории, фейковую историю нашей страны. Очень много лишней информации, поэтому только мы, педагоги, общественность, правильная идеология поможет привести и сформировать мнение о государстве, о нашей истории. Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионатов мира и Европы по прыжкам в длину