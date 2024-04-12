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Проект "Сіла веры" расскажет об истории канонизации в Беларуси младенца-мученика Гавриила Белостокского

В сонме христианских святых - дети. И православная, и католическая, и англиканская церковь почитает святых младенцев не меньше, чем почтенных старцев и знаменитых священнослужителей.

В новой серии телепрограммы "Сіла веры" интервью с настоятелем Минского храма младенца-мученика Гавриила Белостокского - единственного в белорусском иконостасе ребенка-святого. Какая история связана с канонизацией маленького Гавриила? И чем заслужил 6-летний мальчик почтение и место среди выдающихся святых? Ответы на эти и другие вопросы в новой серии духовно-просветительского телепроекта.

Проект "Сіла веры" выйдет в эфир на телеканале "Беларусь 3" в пятницу, 12 апреля, в 15:40 и в субботу, 13 апреля, в 8:15.

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