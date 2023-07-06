Проект Союзного государства "Поезд памяти" завершил свое путешествие

Цель основная - это, конечно, историческая память. Всем взрослым, выходцам из СССР, им не надо объяснять, что такое единство, что такое история, что такое Великая Отечественная война. Молодежи, к сожалению, надо. Это одна, наверное, ключевая цель этого проекта. И она достигнута. По-доброму ребятам сегодня завидую, что они посмотрели шире. И эта история, конечно, окрыляет, вдохновляет и еще раз показывает, какой пласт мы не должны потерять.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России