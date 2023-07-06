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Проект Союзного государства "Поезд памяти" завершил свое путешествие
От Бреста до Волгограда. Проект Союзного государства "Поезд памяти" сегодня торжественно завершился в Москве. В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе собрались непосредственные участники акции. 200 старшеклассников из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. За две недели они проехали десятки городов, где во время Великой Отечественной шли наиболее ожесточенные сражения. Маршрут был выбран так, чтобы ребята смогли окунуться в историю и побывать в местах - символах героизма и стойкости советских воинов: Брестская крепость, Хатынь, Мамаев Курган, Ржевский мемориал. Кроме того, участники акции побывали в Санкт-Петербурге на фестивале "Алые паруса", и в Уфе на X Форуме регионов Беларуси и России.
Я очень счастлив, что попал на этот проект. Незабываемые эмоции. Очень хочется сейчас поделиться с родителями, показать все фотографии, как мы весело и интересно проводили время. Конечно, свою цель проект выполнил, поэтому считаю, что очень успешно.
Это огромная-огромная семья, которая создалась за очень маленький промежуток времени, и которая сплотила целых 4 страны. Безумно важно помнить о том, что было, ведь, если ты помнишь, ты знаешь, как поступать дальше и не повторяешь ошибки прошлого. А сейчас нам, как никогда важно, не повторить их.
Цель основная - это, конечно, историческая память. Всем взрослым, выходцам из СССР, им не надо объяснять, что такое единство, что такое история, что такое Великая Отечественная война. Молодежи, к сожалению, надо. Это одна, наверное, ключевая цель этого проекта. И она достигнута. По-доброму ребятам сегодня завидую, что они посмотрели шире. И эта история, конечно, окрыляет, вдохновляет и еще раз показывает, какой пласт мы не должны потерять.
В будущем маршрут проекта планируют расширить, а количество стран - участниц увеличить. Пассажирами "Поезда памяти" станут уже представители 10 стран. А в год 80-летия Победы в Великой Отечественной организаторы намерены пригласить школьников из всех 15 стран бывшего СССР, включая страны Балтии и Грузию.
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