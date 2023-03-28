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Проект "Студент на неделю" пройдет в Гомельском медуниверситете
Посетят настоящие экзамены, лекции и даже попробуют оперировать. Профориентационный проект "Студент на неделю" - в Гомельском медуниверситете. Каникулы с пользой проведут ученики профильных классов, мечтающие стать врачами. Девиз проекта - много теории и еще больше практики. В распоряжении будущих студентов – специализированный учебный центр. Благодаря симуляционному оборудованию можно тренироваться в проведении операций. Условия максимально приближены к клиническим. Проект поможет ребятам войти в будущий резерв на поступление в университет.
В Гомельском медицинском университете обучаются около 4000 студентов из примерно 30 стран. Преподавательский состав - почти 500 специалистов.
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