Проект "Студент на неделю" пройдет в Гомельском медуниверситете

Посетят настоящие экзамены, лекции и даже попробуют оперировать. Профориентационный проект "Студент на неделю" - в Гомельском медуниверситете. Каникулы с пользой проведут ученики профильных классов, мечтающие стать врачами. Девиз проекта - много теории и еще больше практики. В распоряжении будущих студентов – специализированный учебный центр. Благодаря симуляционному оборудованию можно тренироваться в проведении операций. Условия максимально приближены к клиническим. Проект поможет ребятам войти в будущий резерв на поступление в университет.