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Проект "Тивиар" - подать заявку можно до 15 мая
Продолжается сбор заявок на второй сезон молодежного проекта "Тивиар", который организовываетБелтелерадиокомпания совместно с факультетом журналистики БГУ.
Принять участие в нем могут студенты, абитуриенты и старшеклассники. Для этого необходимо до 15 мая подать заявку. В ней подробно описать идею и приложить примерный сценарий. Сам же конкурс пройдет в два этапа: первый - заочный. Экспертная комиссия (сотрудники медиахолдинга и кафедры телевидения и радиовещания БГУ) оценит представленные работы. 15 лучших выйдут в финал. Посоревнуются конкурсанты в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения/YouTube" и "Лучший радиопроект/подкаст".
Алеся Кузьминова, завкафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ:
Участвуют студенты факультета журналистики, и это люди творческие, которые в теме всего того, что происходит сейчас в телеэфире. Их очень вдохновляет, что появляются новые развлекательные проекты, и им тоже хочется что-то такое создать, поэтому на данный момент раскрывать каких-то тайн не хотелось бы, но мы надеемся, что тематика конкурса будет очень разнообразна.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио:
Первый опыт проведения нашего конкурса показал, что у молодежи есть интерес к нашей профессии. Это самое главное, тот вывод, который мы сделали по итогам, и приятно то, что ребята находятся в творческом поиске.
"В этом году нам бы хотелось, чтобы он был более иллюстрирован, потому что одних рассуждений о том, каким видится их материал, уже недостаточно. Нам бы очень хотелось, чтобы эти материалы мы могли послушать, могли бы увидеть и ознакомиться. И увидеть человека уже в деле, а не только в его рассуждениях о том, как он себя видит в перспективе", - поделился Антон Васюкевич.
Подробная информация на tvr.by и портале факультета журналистики
Победители конкурса получат памятные подарки и приглашение на стажировку в самый крупный медиахолдинг страны. Форма заявки и еще более подробная информация доступна на
Белтелерадиокомпании и портале факультета журналистики в специальном разделе "Тивиар".
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