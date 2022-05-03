Проект "Тивиар" - подать заявку можно до 15 мая

Участвуют студенты факультета журналистики, и это люди творческие, которые в теме всего того, что происходит сейчас в телеэфире. Их очень вдохновляет, что появляются новые развлекательные проекты, и им тоже хочется что-то такое создать, поэтому на данный момент раскрывать каких-то тайн не хотелось бы, но мы надеемся, что тематика конкурса будет очень разнообразна.

Первый опыт проведения нашего конкурса показал, что у молодежи есть интерес к нашей профессии. Это самое главное, тот вывод, который мы сделали по итогам, и приятно то, что ребята находятся в творческом поиске.