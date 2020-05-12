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Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан обсудили во Дворце Независимости
На доклад приглашены правительство и Администрация Президента. Александр Лукашенко сразу же напомнил свое жесткое требование: приложить все усилия, чтобы сохранить трудовые коллективы. Однако при этом и сами люди должны проявлять инициативу - вакансии в стране есть - было бы желание. Но тех, кому реально нужна помощь, в беде не оставят.
Экономика в эпоху посткоронавируса
И предприятия, и бизнес Александр Лукашенко ориентирует на более активные действия. Многие страны выходят из карантина - производства начинают работу, экономика скоро будет восстанавливаться, это хорошая возможность заручиться новыми контрактами и партнерами из разных стран.
Здравоохранение на контроле Президента
Вместе с тем обсудили и ситуацию в здравоохранении - она на серьезном контроле Главы государства, и в целом динамика по коронавирусу и пневмониям в рамках прогнозов Минздрава.
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