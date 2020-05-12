Проект указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан обсудили во Дворце Независимости

На доклад приглашены правительство и Администрация Президента. Александр Лукашенко сразу же напомнил свое жесткое требование: приложить все усилия, чтобы сохранить трудовые коллективы. Однако при этом и сами люди должны проявлять инициативу - вакансии в стране есть - было бы желание. Но тех, кому реально нужна помощь, в беде не оставят.



