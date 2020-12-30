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Проект "В Новый год - вместе!". Космонавт Олег Новицкий

Продолжаем поздравлятьбелорусов с наступающим Новым годом. В нашем эфире слово космонавту Олегу Новицкому, которыйподнимет белорусский флаг в космос уже в апреле в ходе своей третьей миссии. Прямосейчас проект "В Новый год - вместе!".

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