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Проект Военной доктрины представлен на заседании сессии Совета Республики
Размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия рассматривается как важное слагаемое превентивного сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил на заседании 11-й сессии Совета Республики начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Виктор Гулевич, представляя проект Военной доктрины.
Она может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Важный акцент сделан на недопущение военных конфликтов. Уточнена их типология для условий Беларуси, отказано от их градации по масштабам.
В новой Военной доктрине четко обозначено, что оборону государства и обеспечение его военной безопасности осуществляют все, начиная от Президента нашей страны, заканчивая каждым гражданином. Собраны воедино и прописаны все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Важное новшество - это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. Также новое звучание в доктрине получили вопросы экономического обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты. В целом, по словам Виктора Гулевича, документ соответствует Конституции и взятым Беларусью на себя международным обязательствам. Обозначен четкий посыл: мы готовы защищать свою страну всеми силами и средствами, в том числе и в рамках Союзного государства и ОДКБ.
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