Проект Военной доктрины представлен на заседании сессии Совета Республики

Она может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. Важный акцент сделан на недопущение военных конфликтов. Уточнена их типология для условий Беларуси, отказано от их градации по масштабам.

В новой Военной доктрине четко обозначено, что оборону государства и обеспечение его военной безопасности осуществляют все, начиная от Президента нашей страны, заканчивая каждым гражданином. Собраны воедино и прописаны все наши взгляды по выполнению союзных обязательств. Важное новшество - это адекватность принимаемых мер государством в соответствии с уровнем военной опасности. Также новое звучание в доктрине получили вопросы экономического обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты. В целом, по словам Виктора Гулевича, документ соответствует Конституции и взятым Беларусью на себя международным обязательствам. Обозначен четкий посыл: мы готовы защищать свою страну всеми силами и средствами, в том числе и в рамках Союзного государства и ОДКБ.