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Проект "Выбираем студотряд!" стартовал в Беларуси
Подготовка к новому молодежному трудовому сезону стартовала в Беларуси. В рамках республиканского промопроекта "Выбираем студотряд!" во всех высших и средних специальных учебных заведениях организовываются интерактивные площадки, на которых студенты и учащиеся могут записаться в студотряды. Всем желающим предлагают заполнить специальные анкеты на трудоустройство. К примеру, в Гродно в этом сезоне молодым людям предоставляется возможность поработать в составе отрядов различных профилей от сельскохозяйственных и строительных до сервисных и медицинских. Всего в летний период планируется трудоустроить более 1 200 человек.
До конца мая будут созданы базы данных желающих трудоустроиться. В нынешний трудовой сезон в Гродно планируется сформировать более 80 студенческих отрядов.
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