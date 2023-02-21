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Проект "Выбираем студотряд" стартовал в столице
Первое место труда и колоссальный опыт! Проект "Выбираем студотряд" стартовал в столице. На этой неделе его подхватят в регионах. Он проходит в новом формате, традиционно начинали весной. Расширили географию - вышли на республиканский уровень. Почти 250 мальчиков и девочек трудоустроят на предприятии "Гомсельмаш". По-прежнему остаются такие площадки, как МТЗ, МАЗ, "Атлант". Добавиться еще Белорусская железная дорога.
Получить рабочую специальность через краткосрочные практико-ориентированные курсы. Конечно, это молодому человеку позволит чувствовать себя более перспективно на рынке труда. Но и самое главное, что мы обязуемся его трудоустроить в составе студенческого отряда, что положительно скажется на его заработной плате. Такие курсы с 1 марта стартуют по всей стране. Мы уже видим запрос. Перечень рабочих специальностей достаточно широк. Это и токарь-фрезеровщик, кузнец-штамповщик, специальности по линии железной дороги: проводники, монтеры, слесари подвижного состава, слесари механосборочных работ и так далее.
Записаться в студенческие отряды можно по июнь. Прошедший год показал заинтересованность молодежи. Было трудоустроено более 42 тыс. человек - это плюс 20 % от общего количества. Наши студенты работали на международных стройках, на космодроме Восточный, в составе педагогических отрядов в лагерях "Орленок", "Морская волна".
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