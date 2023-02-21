Проект "Выбираем студотряд" стартовал в столице

Получить рабочую специальность через краткосрочные практико-ориентированные курсы. Конечно, это молодому человеку позволит чувствовать себя более перспективно на рынке труда. Но и самое главное, что мы обязуемся его трудоустроить в составе студенческого отряда, что положительно скажется на его заработной плате. Такие курсы с 1 марта стартуют по всей стране. Мы уже видим запрос. Перечень рабочих специальностей достаточно широк. Это и токарь-фрезеровщик, кузнец-штамповщик, специальности по линии железной дороги: проводники, монтеры, слесари подвижного состава, слесари механосборочных работ и так далее.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

