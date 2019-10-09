Проект "Заботливая поликлиника" призван существенно улучшить качество медобслуживания

Сократить ожидания в очередях и увеличить время взаимодействия медика с пациентом. Пилотный проект Министерства здравоохранения "Заботливая поликлиника" призван существенно улучшить качество медобслуживания. Эксперимент предусматривает использование разных ноу-хау, начиная от перехода к открытой регистратуре до разделения потоков пациентов, которые обращаются в стол справок. В Минске пилотный проект уже реализуется в нескольких поликлиниках. Сейчас в них ведется модернизация регистратуры, благоустройство кол-центров и закупка нового оборудования.



Изначально принципы "Заботливой поликлиники" применяли в промышленности в японской компании Toyota. Метод эффективного распределения потоков людей теперь используется и во многих европейских странах.



