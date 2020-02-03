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Проект "Заботливая поликлиника" решит проблему очередей
Решить одну из главных проблем отечественных медучреждений - проблему очередей - планируется в рамках проекта "Заботливая поликлиника". Такой статус в стране уже получили 25 медицинских центров. Специальная рабочая группа прошла маршрутом пациента и сформировала новую современную инфраструктуру. Благодаря ей, наконец, не нужно будет часами просиживать под кабинетом, чтобы попасть на прием. О ходе медицинской трансформации - Юлия Гризунт.
В белорусских поликлиниках появились медрегистраторы
Екатерина Иваненко работает больничным проводником. Ее задача - выстроить маршрут пациентов, которые приходят в поликлинику по любым вопросам. Должность администратора в белорусских медцентрах появилась совсем недавно. Такие сотрудники работают в учреждениях со статусом "заботливая поликлиника".
Екатерина Иваненко, медрегистратор 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района г. Минска:
"Работаем с 7 утра до 8 вечера. Чаще всего пациенты обращаются к нам с такими вопросами: как записаться к врачу, как пройти в кабинет, до которого времени работают специалисты, что делать, если заболел. А если плохо, мы также оказываем первую помощь. Если пациент теряет сознание, у него сердце или давление, мы направляем в кабинет без очереди".
В поликлиниках стали появляться кабинеты внеочередного приема
По сути, медрегистратор нужен для тех, кому «просто спросить». Подумали в "заботливой поликлинике" и про тех самых пациентов без талона.
В белорусских поликлиниках стали появляться кабинеты внеочередного приема. Сюда могут прийти пациенты с внезапным острым состоянием. Также здесь можно продлить больничный или получить рецепт после выписки из стационара.
Одна из главных задач новой "заботливой поликлиники"- избавиться от очередей.
Благодаря врачам общей практики это становится возможным. В каждом кабинете, кроме терапевта, теперь есть его помощник и медсестра. В зависимости от диагноза пациенты распределяются между тремя специалистами.
Людмила Красниченко, главный врач 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района г. Минска:
"Мы поставили перед собой вопрос - где же пациент теряет время? Для этого мы создали рабочую группу и провели хронометраж. Буквально прошли путь пациента по каждому вопросу: как долго получает талон, как длительно проходит диспансеризацию, какое время получает выписку из карты, где пересекаются потоки пациентов. Когда мы все эти проблемы выявили, подсчитали время, мы составили дорожную карту и приступили к работе".
В проекте "Заботливая поликлиника" участвуют 25 медучреждений
В Минске статус "заботливых" уже получили 4 поликлиники. Отличительная черта таких медцентров - организация кол-центров. Это штат специалистов, которые занимаются только приемом звонков. А значит, специалистам регистратуры остается только забота о карточках.
Татьяна Мигаль, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
"У нас в настоящее время в проекте работает 25 учреждений во всех регионах республики. Это не только областные города, но и Полоцк, Барановичи, Орша и другие. Наши города стотысячники. Дальше этот опыт будет распространяться. Смысл проекта: сделать таким образом, чтобы было хорошо и людям, и работникам".
Проект "заботливая поликлиника" не заключается в закупке оборудования или расширении штата медперсонала. По сути, апгрейд касается дорожных карт внутри самой поликлиники. Причем не столько на бумаге, сколько в сознании и пациентов, и врачей. А потому докторов, медсестер и медрегистраторов периодически консультируют психологи, чтобы каждый работал по знаменитому принципу Гиппократа: лечить надо не болезнь, а больного.
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