Проект "Заботливая поликлиника" решит проблему очередей

Решить одну из главных проблем отечественных медучреждений - проблему очередей - планируется в рамках проекта "Заботливая поликлиника". Такой статус в стране уже получили 25 медицинских центров. Специальная рабочая группа прошла маршрутом пациента и сформировала новую современную инфраструктуру. Благодаря ей, наконец, не нужно будет часами просиживать под кабинетом, чтобы попасть на прием. О ходе медицинской трансформации - Юлия Гризунт.





В белорусских поликлиниках появились медрегистраторы

Екатерина Иваненко работает больничным проводником. Ее задача - выстроить маршрут пациентов, которые приходят в поликлинику по любым вопросам. Должность администратора в белорусских медцентрах появилась совсем недавно. Такие сотрудники работают в учреждениях со статусом "заботливая поликлиника".

Екатерина Иваненко, медрегистратор 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района г. Минска:

"Работаем с 7 утра до 8 вечера. Чаще всего пациенты обращаются к нам с такими вопросами: как записаться к врачу, как пройти в кабинет, до которого времени работают специалисты, что делать, если заболел. А если плохо, мы также оказываем первую помощь. Если пациент теряет сознание, у него сердце или давление, мы направляем в кабинет без очереди".

В поликлиниках стали появляться кабинеты внеочередного приема

По сути, медрегистратор нужен для тех, кому «просто спросить». Подумали в "заботливой поликлинике" и про тех самых пациентов без талона.

В белорусских поликлиниках стали появляться кабинеты внеочередного приема. Сюда могут прийти пациенты с внезапным острым состоянием. Также здесь можно продлить больничный или получить рецепт после выписки из стационара.

Одна из главных задач новой "заботливой поликлиники"- избавиться от очередей.

Благодаря врачам общей практики это становится возможным. В каждом кабинете, кроме терапевта, теперь есть его помощник и медсестра. В зависимости от диагноза пациенты распределяются между тремя специалистами.

Людмила Красниченко, главный врач 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района г. Минска:

"Мы поставили перед собой вопрос - где же пациент теряет время? Для этого мы создали рабочую группу и провели хронометраж. Буквально прошли путь пациента по каждому вопросу: как долго получает талон, как длительно проходит диспансеризацию, какое время получает выписку из карты, где пересекаются потоки пациентов. Когда мы все эти проблемы выявили, подсчитали время, мы составили дорожную карту и приступили к работе".

В проекте "Заботливая поликлиника" участвуют 25 медучреждений

В Минске статус "заботливых" уже получили 4 поликлиники. Отличительная черта таких медцентров - организация кол-центров. Это штат специалистов, которые занимаются только приемом звонков. А значит, специалистам регистратуры остается только забота о карточках.

Татьяна Мигаль, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

"У нас в настоящее время в проекте работает 25 учреждений во всех регионах республики. Это не только областные города, но и Полоцк, Барановичи, Орша и другие. Наши города стотысячники. Дальше этот опыт будет распространяться. Смысл проекта: сделать таким образом, чтобы было хорошо и людям, и работникам".