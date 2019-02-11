Проект закона о персональных данных планируется внести в парламент в апреле

Как отмечают правоохранители, в прошлом году в сравнении с 2017-м количество киберпреступлений увеличилось на 53 %.

Такую тенденцию специалисты связывают с ростом технологий. Одно из самых распространенных преступлений в Сети - хищение с помощью компьютерной техники и взлом аккаунтов. Поэтому планируется ввести новый закон, который регулирует вопросы терминологии, которые сейчас не прописаны в законодательстве, и определяет, каким образом персональные данные могут быть использованы и защищены.