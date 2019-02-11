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Проект закона о персональных данных планируется внести в парламент в апреле

Как отмечают правоохранители, в прошлом году в сравнении с 2017-м количество киберпреступлений увеличилось на 53 %.
Такую тенденцию специалисты связывают с ростом технологий. Одно из самых распространенных преступлений в Сети - хищение с помощью компьютерной техники и взлом аккаунтов. Поэтому планируется ввести новый закон, который регулирует вопросы терминологии, которые сейчас не прописаны в законодательстве, и определяет, каким образом персональные данные могут быть использованы и защищены.


С сентября в Академии МВД будут готовить специалистов по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Соответствующий курс расскажет будущим специалистам, что такое киберпреступление, как его выявить и какие меры принимать для поимки преступника из Сети.

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