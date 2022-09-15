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Проектный офис молодежного сотрудничества Беларуси и России представили в Смоленске
Несколько часов остается до официального открытия международного фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в Смоленске. В рамках форума уже представили проектный офис молодежного сотрудничества Беларуси и России. Всего таких четыре. Это своеобразная площадка для реализации инициатив ребят России и Беларуси. На месте звучали предложения по расширению контактов в области научных достижений, обмена опытом среди вузов и ссузов.
Сейчас белорусская молодежь в составе отрядов Союзного государства трудятся на космодроме Восточный, "Кузбасс" в Кемерово, продолжают работу во Всероссийском детском оздоровительном центре "Орленок" в составе педагогических и сервисных отрядов. Всего 365 студотрядовцев трудятся на территории России.
Фото: БелТА
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