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Проектом "Весна Победы" Минская детская музыкальная школа имени Глебова закрыла учебный сезон

Концертом "Весна Победы" Минская детская музыкальная школа имени Глебова подвела итоги учебного года. Вокальные, хоровые, инструментальные произведения озвучили лучшие учащиеся, педагоги и коллективы на сцене столичного концертного зала "Верхний город". Подробнее - Наталья Бордиловская (видео).

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