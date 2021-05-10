Проекцию государственного флага на Кургане Славы организовали 9 Мая

Огни Победы этой ночью раскрасили и символ героизма белорусского народа. Курган Славы - место сакральное для каждого из нас - украсил национальный колорит. В День герба и флага, в День Победы монумент впервые на всю ночь засиял государственной расцветкой. Это событие стало настоящим украшением большого марафона победы, который прошел накануне по всей стране. Зрелище действительно впечатляет.