Проекты, разрешения, комиссии: как на самом деле снести дом в сельской местности и построить новый

В Беларуси стремятся к возрождению деревни. Покупайте участок, облагораживайте, живите! И власти даже стимулируют разными преференциями людей приобретать дома на селе.

Но купить-то одно дело. А дальше что? Как поступить, если ты хочешь снести дом и построить свой, а сделать это на своем участке, как выяснилось, не так просто. Пример из агрогородка Аношки Несвижского района разобрали в программе "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Михаил Матус привлек внимание к своему вопросу с помощью видео в соцсети TikTok, которое набрало 45 тыс. просмотров. В нем он так описал свою проблему: "Вот я купил домик. Думал помочь сыну построить дом. Начал потихоньку облагораживать участок. Везде был бурьян, старый сад. И теперь я спрашиваю: "Могу я этот домишко снести и начать строительство?" Ответили: "Нет! Сам не имеешь права". А вот, что дальше делать: нужно поехать, оказывается, заплатить около 200 рублей, чтобы создали комиссию, которая посмотрит дом и сделает заключение. А сам не имеешь права.

Все, что ни происходит, по словам автора видео, бюрократические препоны: получение справок и разрешений требует постоянных расходов, а к чиновникам нужно ходить и просить.

У Михаила также был план: "Чтобы не платить опять деньги за проект и прочее, я по тому же плану построю дом на том же месте". "Нет! Ты опять должен заказывать проект, платить деньги", - отвечали ему, как утверждает он.

"И сроки строительства - три года. Я за три года явно не уложусь, у меня нет таких денег. Значит, буду самостроем, потихоньку, три года, пять лет", - сказал автор видео.

Участок для сына Наталия и Михаил Матус приобрели в январе 2025 года. Всего в паре метрах от своего. Законно оформили землю и начали постепенно облагораживать.

Еще тогда понимали и приобретали с расчетом на то, что дом на участке снесут. Просел фундамент, крыша. Не нужно быть строителем и архитектором, чтобы понимать, здесь жить уже нельзя.

Первое, куда обратились с вопросом о сносе дома, по их словам, было БРТИ. "Поехали в Несвиж. Надо же как-то по закону оформить, чтобы не посыпались штрафы потом. Заехали в БТИ. Нам сказали, что надо создавать комиссию, чтобы она признала жилье ветхим более чем на 60 %. Тогда дают разрешение на снос. Хорошо. Что надо делать? Надо записаться, надо заплатить", - обозначила Наталия Матус.

quote Нас поразило, что мы сами не решаем, сносить, достраивать, не достраивать. Михаил Матус

Однако у власти другой взгляд на эту историю. "Мне не удалось установить, к кому он (Михаил - прим. ред.) обращался и с какими вопросами. Нет ни заявлений, ни письменных обращений, ни устных - ничего не поступало. Он конкретно не сказал, куда обращался. То, говорит, земельный отдел, то наше бюро, то какие-то люди ему подсказывали, то он в интернете что-то вычитал", - отметил заведующий Несвижским бюро Дзержинского филиала Минского областного агентства по госрегистрации и земельному кадастру Андрей Пигуль.

Как утверждают Наталия и Михаил снимать на камеру им в БРТИ не разрешили, а когда коснулось дело вопроса об их обращениях, все говорят, что ничего не спрашивал никто.

Юлия Конищева, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Несвижского райисполкома:

"Сегодня существует два способа снести жилой дом. Первый вариант - обратиться в службу "одно окно" райисполкома, признать дом непригодным для проживания, несоответствующим санитарным или техническим требованиям, и обратиться за его сносом. Эти административные процедуры бесплатные. Второй вариант - случай, когда человек уже снес дом. Тогда уже административные процедуры проводит регистрирующий орган.

Она также добавила, что законодательство позволяет гражданам, проживающим в сельской местности, осуществлять строительство без разрешительной проектной документации при наличии свидетельства о государственной регистрации на земельный участок. "Как раз-таки в нашем случае заявитель обладает таким правом", - подчеркнула Юлия Конищева. Уже после стройки дом обязательно нужно зарегистрировать.

"Необходимо было просто прийти или ко мне на прием, или к нашим регистраторам. Мы бы все рассказали, и не возникло бы таких вопросов", - подчеркнул Андрей Пигуль.

Но строить дом нужно по четким правилам: расстояния не менее 3 м от границы соседнего участка и не меньше 2 м между хозпостройками.

Что касается сроков, за сколько лет нужно возвести дом. Такие ограничения только для тех, кому участок дали. Кто купил сам, может строить хоть 5, 10 лет.

Еще один вопрос беспокоил Михаила: "Говорил, я хочу выписать дерево. Потому что дерево по коммерческой цене покупать дорого. Для тех, кто строит в деревне, льготная цена. И там чуть ли не наполовину скидка. Но надо в райисполком писать. Они, опять же, потребуют проект. На проект надо деньги. Опять надо ходить, кого-то просить, искать".

На это Юлия Конищева ответила: "В пакет документов лесхозу точно входит разрешительная документация на домовладение. Они же не могут сказать, сколько леса нужно. Они смотрят спецификацию, возможно, проект. Но эта процедура по льготной цене не райисполкома. А так, иди в магазин, покупай, пожалуйста, в любом случае за свои деньги. Когда человек строится за свои средства, он абсолютно волен в выборе того пути в части строительства, по которому он хочет пойти".

Подытожим. Покупая участок в сельской местности по Кодексу об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности действует упрощенный порядок. И если вы решаете снести дом, есть два пути.

Первый вариант. Обратиться в райисполком, признать дом непригодным для проживания, обратиться за его сносом. Процедура полностью бесплатная.

Обратиться в райисполком, признать дом непригодным для проживания, обратиться за его сносом. Процедура полностью бесплатная. Второй вариант. Снести дом самостоятельно, построить по желанию новый и уже в самом конце обратиться в БРТИ за тем, чтобы получить технический паспорт.

В сельской местности разрешение на строительство, разработка проекта дома не требуется. Обязательно только иметь права на земельный участок.

Время идет, законодательство меняется, и чтобы разъяснить и донести новации, и есть власть на местах.

Что до видео в интернете, выводы преждевременные. Разрешилась бы ситуация без него? Да. Ведь для этого иногда надо просто обратиться по нужному адресу и к нужному человеку.