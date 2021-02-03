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Проекты областной организации Белорусского союза женщин обсудили в Молодечно
Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства, повышение статуса женщины в обществе. Эти инициативы обсудили в Молодечно на конференции областной организации Белорусского союза женщин. А проекты, направленные в том числе на воспитание детей и молодежи, уважения к историческому прошлому, презентовали на дискуссионной площадке "Диалог поколений".
Сегодня Минская областная организация Белорусского союза женщин - это около 15 тысяч представительниц прекрасного пола. 11 из них - делегаты Всебелорусского народного собрания.