Проезд в автобусе в Беларуси теперь можно оплатить через Telegram

Мы все заинтересованы: как пассажиры, так и перевозчики. Парку удобно, что человек может купить билет, нам это выгодно. Человеку удобно, что он может купить билет, используя любые приложения, и спокойно доехать от пункта А до пункта Б.

Павел Забавский, замдиректора по коммерческим вопросам КУП "Брестский общественный транспорт"