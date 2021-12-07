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Проезд в автобусе в Беларуси теперь можно оплатить через Telegram

Оплачивать проезд в общественном транспорте через ЕРИП теперь можно в Беларуси. Первыми новинку протестировали жители Бреста.

Чтобы купить талончик онлайн, больше не надо устанавливать сторонние приложения на мобильный телефон - достаточно открыть приложение своего мобильного банка, выбрать оплату через ЕРИП и отсканировать QR-код, его легко найти в салоне автобуса.

Для онлайн-оплаты проезда через Telegram нужно скачать приложение T-Payили воспользоваться Telegram-ботом. Далее пассажир проходит простейшую регистрацию в системе, указав свой номер телефона и электронную почту. Также на смартфоне должно быть установлено банковское приложение. После этого можно свободно пользоваться сервисом.

В салоне транспорта размещены наклейки сервиса T-Pay с ID транспорта в виде QR-кода и обычного текста. Пассажир сканирует QR-код в приложении или просто пересылает Telegram-боту фото с QR-кодом или ID транспорта. Система покажет, на каком сейчас маршруте этот транспорт, уточнит количество билетов и предложит оплатить проезд через мобильный банкинг. Цена билета аналогична стоимости бумажного талона - 70 копеек.

Новый сервис называется T-Pay. Его разработали ЕРИП и белорусская IT-компания IBA Group.


Мы все заинтересованы: как пассажиры, так и перевозчики. Парку удобно, что человек может купить билет, нам это выгодно. Человеку удобно, что он может купить билет, используя любые приложения, и спокойно доехать от пункта А до пункта Б.
Павел Забавский, замдиректора по коммерческим вопросам КУП "Брестский общественный транспорт"

Сервис T-Pay работает во всех автобусах и троллейбусах Бреста. Им уже воспользовались 300 пассажиров. Скоро оплата талончиков через ЕРИП появится и в других городах страны. В перспективе сервис можно будет использовать и в маршрутных такси.


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