Профессии, нужные людям. В объективе - врач скорой помощи

Агентство теленовостей продолжает рассказывать про профессии, нужные людям. И сегодня в объективе врач скорой помощи. Этот ролик мы снимали еще несколько месяцев назад и планировали его выход в эфир позже.







Однако сейчас, похоже, самое время сказать врачам спасибо так, как мы умеем - предоставив им эфир. Выбирая эту профессию, каждый из них знал, что будет сталкиваться с вызовами постоянно. Но вряд ли кто-то ждал такого, как сейчас.





Мы лишь хотим сказать, как уважаем ваш труд, наши врачи. Мы с вами. И призываем каждого белоруса сплотиться, проявить терпение, уважение, понимание к благородным людям в белых халатах.