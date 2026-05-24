Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Профессионализм и очарование: "Мисс Департамента охраны - 2026" выбрали в Гродно

Лучшую представительницу Департамента охраны выбирали в стране. Пятый республиканский конкурс проходил в Гродно.


16 представительниц подразделений охраны со всей Беларуси на протяжении нескольких дней показывали свой профессионализм и очарование. Решали задачи по огневой, идеологической и медицинской подготовке. Участвовали в викторинах, соревновались в физической выносливости.

В финале каждая конкурсантка представила "визитку" - короткий видеоролик о себе, службе, семье и увлечениях, а также показала умение дефилировать в вечерних платьях и национальном костюме.

Лучшей в конкурсе стала представительница Гродненского подразделения охраны Екатерина Ахралович.

Разделы:

Общество

Теги:

Гродноконкурс