Профессионализм и очарование: "Мисс Департамента охраны - 2026" выбрали в Гродно

Лучшую представительницу Департамента охраны выбирали в стране. Пятый республиканский конкурс проходил в Гродно.





16 представительниц подразделений охраны со всей Беларуси на протяжении нескольких дней показывали свой профессионализм и очарование. Решали задачи по огневой, идеологической и медицинской подготовке. Участвовали в викторинах, соревновались в физической выносливости.



В финале каждая конкурсантка представила "визитку" - короткий видеоролик о себе, службе, семье и увлечениях, а также показала умение дефилировать в вечерних платьях и национальном костюме.