Они отвечают за то, чтобы товары на рынке были безопасными, приборы измерения точными, а строящиеся здания надежными. Профессиональный праздник отмечают работники сферы стандартизации.

Только с начала года Госстандарт утвердил и ввел в действие почти 400 стандартов. Но сегодня особый акцент на разработке опережающих стандартов в высокотехнологичных областях.

В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации, а также 5 по искусственному интеллекту. Как никогда это важно сейчас - в пятилетку качества.