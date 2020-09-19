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Профессиональные навыки демонстрировали на неделе юные мастера на WorldSkills Belarus - 2020
Гостей принимал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сюда приехали более 320 участников со всей страны. Конкурсантам действительно есть за что бороться - это не только звание лучшего, но и поездка в Китай. Чем в этом году удивляли участники, расскажет Юлия Хмель.
На старт, внимание, марш - и в импровизированных цехах послышались звуки рабочих инструментов, запах необычных блюд и на глазах рождались красивые прически. Так начинаются соревнования юных мастеров 4-го Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020.
Дарья Иванчикова и Никита Шелегов работают в команде. У конкурсантов компетенция "Ресторанный сервис". Согласно заданию, им надо подготовиться к пиру. А нюансов много. Это и чистота зала, внешний вид персонала, правила подачи блюд и встреча гостей. И все эти стандарты участники знают наизусть.
Гостей национального конкурса принимает Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сюда съехались 325 конкурсантов в возрасте до 21 года со всех регионов нашей страны. Среди участников и юные мастера с особенностями развития. Однако это не мешает им создавать шедевры.
Всего в программе конкурса - соревнования по 47-ми профессиональным компетенциям. Впервые представлено "Начальное образование". Сегодня профессия учителя требует постоянного повышения педагогического мастерства с учетом требований времени. Поэтому в учебном процессе активно используются IT-разработки.
Лучшие в своей сфере не просто получат звание мастера на все руки. Победители республиканского конкурса отправятся в Китай на 46-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2021, где смогут продемонстрировать свой профессионализм по-белорусски.
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