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Профессиональный праздник отмечают десантники
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и белорусские десантники. В бригадах специального назначения прошли показательные выступления с участием военной техники, вертолетов и, конечно, полноценная отработка контртеррористической операции по освобождению заложников. И куда без теплых встреч сослуживцев. Об особенном дне - репортаж нашего корреспондента Никиты Дементьева, который, к слову, прошел службу в рядах армейского спецназа.
Даже спустя 20 лет после службы в спецназе Сергей Евсейчик и бровью не повел при звуках стрельбы и взрывах. Говорит, что армейская закалка так просто не проходит. Вместе с Сергеем Протасевичем сослуживцы не нарушают ежегодной традиции и встречают День десантника в Марьиной Горке. В стенах знаменитой пятой бригады специального назначения безупречно овладели азбукой Морзе. Друзья признаются, что хоть секретные послания уже нет необходимости передавать, но с легкостью смогут показать приобретенные навыки.
Рукопашный бой, пулеметная очередь и дымовые завесы - для юных зрителей это завораживающее дух зрелище, а для бойцов спецназа это обычные будни. Военнослужащие "пятерки" выполняют задачи сверхтяжелого уровня - контртеррористические операции по освобождению заложников, штурм зданий, разведка в тылу противника, диверсии, добыча информации и многое другое. А девиз десантников только подтверждает, что никто, кроме них, не сможет справиться с поставленной задачей.
Один из неотъемлемых навыков разведчика - это умение маскироваться на местности, помогают в скрытности маскхалаты. Этим в основном пользуются снайперы, и называется он "леший". Кстати, шансов встретить в лесу сказочного героя намного больше, чем бойца спецназа. Просто потому, что разведчик лучше прячется.
О гордом звании разведчика Егений Харыбин мечтал с детства. Как и многие, был впечатлен армейскими боевиками. Сегодня романтика сменилась реальностью, и теперь один из лучших бойцов бригады твердо для себя решил, что останется в рядах сил спецопераций на контрактную службу.
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