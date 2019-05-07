Профессиональный праздник отмечают сегодня работники радио, телевидения и связи

Репортеры, ведущие, редакторы, продюсеры, операторы и режиссеры - все те, кто ежедневно (и в эти минуты тоже) готовит для вас, телезрителей, оперативные новости, создает общественно-политические программы и увлекательные ток-шоу. Сотни человек в кадре и за кадром. Репортажи в режиме реального времени, с места событий, со всех уголков мира. Новые форматы вещания и способы подачи информации. Сегодня технологии ушли далеко от изобретения, давшего старт профессиональному празднику. 124 года назад русский ученый Александр Попов впервые представил прибор, способный улавливать радиоволны. День работников радио, телевидения и связи был установлен 21 год назад, в 1998-м.







Сегодня в структуре Белтелерадиокомпании 6 телеканалов и 5 радиостанций. С марта прошлого года медиахолдинг вещает в формате высокой четкости.



