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Профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми
Наркомания и преступления в сфере нравственности остаются проблемами мирового масштаба.
В современных условиях нечистый бизнес продолжает развиваться и ведет более агрессивный маркетинг. Но правоохранителям есть чем ответить: тонны изъятых из незаконного оборота наркотиков, перекрытие каналов поставок дурмана в страну, ликвидация подпольных магазинов и борьба с насилием. И все это уже на протяжении 26 лет.
Фото:pixabay.com
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