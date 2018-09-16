Профессиональный праздник отмечают все, чья работа связана с лесной отраслью

В Беларуси это почти 100 тысяч человек. С профессиональным праздником работников лесного хозяйства поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Наша страна входит в число ведущих лесных государств Европы, а площадь лесного фонда - более 9 с половиной миллионов гектаров. С января 2020 в Беларуси планируется ввести электронную систему учета древесины, а опытный образец планируют разработать уже в следующем году.