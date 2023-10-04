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Профессиональный праздник отметят в Беларуси люди довольно редкой профессии - хранители документального богатства страны

Сделать документы доступными для населения и для молодежи в частности. Совсем скоро свой профессиональный праздник отметят люди довольно редкой профессии - хранители документального богатства страны. В архивной отрасли Беларуси работают чуть более тысячи человек. Ежегодно более ста тысяч материалов принимается на постоянное хранение, включая личные коллекции документов граждан. В Национальном пресс-центре обсудили текущие проекты и планы на перспективу. Особое внимание было уделено тематике Великой Отечественной войны.

Проект "Архивы. Ничего кроме правды". Проанализировав пласты истории тех исторических документов, которые есть в архивах, мы увидели, что не все документы еще опубликованы. В рамках работы по геноциду белорусского народа мы видели очень большой массив данных. Было принято решение руководителями БЕЛТА и Минюста разработать проект "Архивы. Ничего кроме правды" и сделать его общедоступным для всех.
Олег Воинов, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси
У нас шесть республиканских архивов, из них два исторических. Если туда обращаются граждане-исследователи, то их интересуют либо вопросы генеалогии, либо истории Беларуси. Например, в архивах, которые находятся на территории бывшей Западной Беларуси, представлены документы польских фондов.
Андрей Рыбаков, директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела

Поздравлять сотрудников с Днем архивиста можно уже в эту пятницу, 6 октября.

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