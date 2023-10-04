Профессиональный праздник отметят в Беларуси люди довольно редкой профессии - хранители документального богатства страны

Проект "Архивы. Ничего кроме правды". Проанализировав пласты истории тех исторических документов, которые есть в архивах, мы увидели, что не все документы еще опубликованы. В рамках работы по геноциду белорусского народа мы видели очень большой массив данных. Было принято решение руководителями БЕЛТА и Минюста разработать проект "Архивы. Ничего кроме правды" и сделать его общедоступным для всех.

Олег Воинов, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси