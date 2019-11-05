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Профессиональный праздник сегодня отмечает военная разведка
Профессиональный праздник сегодня отмечает элита белорусской армии - военная разведка. Свою историю эти подразделения ведут с 5 ноября 1918 года - с момента создания в Красной армии первых разведывательных частей. В годы Великой Отечественной войны 121 разведчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Уже в суверенной истории нашей страны военная разведка была определена как приоритетное направление. Большое внимание уделяется техническому переоснащению подразделений. На вооружение воинских частей особого назначения поступают самые современные комплексы. А свою боеготовность наши разведчики не раз показывали на военных учениях.
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