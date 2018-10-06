Профессиональный праздник сегодня отмечают архивариусы

80-летний Национальный исторический архив Беларуси дату встречает миллионным сканом! С 2003 года учреждение ведет активный процесс оцифровки документов, что позволяет сохранить древнейшие реликвии потомкам. Наталья Бордиловская продолжит тему.

На первый взгляд - рисунок для мужского журнала. Но в XVII столетии таких изданий не было. Внутренние фантазии сильная половина могла удовлетворить просмотром произведений высокого искусства (доступная аристократии живопись Рембрандта, Рубенса) или такими вот любительскими зарисовками на полях. Между прочим, официальных документов. Перед нами - деловая переписка польского короля Яна ІІІ Собеского и архитектора Августина Лоцци.

Архивариусы расшифровали все 67 страниц переписки. Оказалось, диалог короля и архитектора имел подчеркнуто серьезный характер. Заказчик высказывал свои пожелания: Собеский беспокоился, чтобы огромное дворцовое пространство не выглядело пустым. Исполнитель предлагал варианты, подробно описывал производственный процесс, отображал финансовые расходы.

Варшавский дворец Вилянув стал шедевром барокко и предметом национальной гордости Польши. И внешнее придворцовое пространство, и внутреннее убранство королевского дома изобилует скульптурными композициями, в том числе в стиле ню. Это было приметой, модой того времени - пышность барокко подчеркивалась фигурами из античных преданий. Благодаря нашему историческому архиву теперь мы знаем интригу рождения этой архитектурной жемчужины. Переписка с Лоцци раскрывает и определенные черты характера, и вкус, и деловую хватку короля Яна.

Фонд под номером 695 - это сбор документов, который касается польского короля и великого князя литовского Яна ІІІ Собеского. Архив насчитывает более 500 дел. Самостоятельным, отдельным он стал только в начале ХХІ столетия. До этого присоединялся к архиву князей Радзивиллов. Вообще, до начала Великой Отечественной войны документы Яна ІІІ Собеского находились в Германии.

Письмо с обнаженной натурой - последний оцифрованный документ из фонда Собеского. Подборка семьи полностью переведена в новый формат. На работу ушло три года. Теперь под лучами сканера другие архивные документы.