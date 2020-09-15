Профессиональный праздник у сотрудников Центральной районной библиотеки имени Колодеева в Борисове

День библиотек. Профессиональный праздник вместе с коллегами сегодня отмечают и сотрудники одного из старейших и крупнейших книгохранилищ страны - Центральной районной библиотеки имени Колодеева в Борисове.



Социокультурный центр - так можно назвать учреждение, которое сегодня предлагает читателям не только богатые книжные фонды, но и ряд просветительских проектов. И для каждой аудитории библиотека готовит свой специальный проект.



Подарок на праздник эта библиотека сделала себе сама. Нынешний День библиотек учреждение встречает с Гран-при. Награда и денежный приз от Social Weekend за проект "Папа рядом. Мама, давай поговорим". Это уникальная, не имеющая аналогов в Беларуси, регионально-социальная инициатива, направленная на поддержку семей, где есть осужденные.



Среди новых и стратегических - проект, направленный на финансовую грамотность "С финансами на ты" (замысел получил поддержку белорусских банков).



Библиотека реализует и проект "Инклюзия без границ". Он рассчитан на детей и взрослых, на людей с ограниченными возможностями. Для них и с их участием проводятся выставки, литературные и театральные мероприятия, игры. В мечтах сотрудников музея создать в четырехэтажном здании лифт-подъемник, который бы помогал тем, кому тяжело ходить пешком.







"Содружество. Библиотека и коллекционер". Благодаря взаимодоверию библиотека привлекла к просветительской деятельности и собирателей артефактов. Те предоставляют библиотеке предметы своих коллекций для выставок. Впрочем, выставочных залов в социально-культурном центре немало. Одна из самых знаменитых и основательных - мемориально-выставочный комплекс, посвященный Ивану Колодееву и войне 1812 года.



На эту экспозицию не распространяется "руками не трогать!" Посетителям разрешается примерить треуголку а-ля Наполеон или взвесить в руках ружье солдата русской армии. Можно делать фотоснимки и селфи. Тут же в экспозиции напоминание о ее литературной начинке: талисман зала сам читает и к этому призывает всех.







В путешествии по борисовской библиотеке можно заблудиться: четыре этажа, на каждом музеи, галереи, читальные залы. Начало начал здесь - краеведческий центр, главная ценность которого - богатая коллекция автографов. С 50-х годов прошлого столетия здесь собирают автографы знаменитых гостей. В Борисове с читателями встречались Василий Зуенок, Петр Глебка, Лариса Рублевская, Виктор Шнип.



К истории Борисова скоро будет приковано внимание всей страны. На следующий, 2021 год, город объявлен культурной столицей Беларуси.

