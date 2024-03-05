Профессиональный старт 29-го созыва - первые сессии депутатов городских и областных советов прошли в Беларуси

От спортивных побед и качественного образования до высокой медицины и комфортной транспортной инфраструктуры. Комплексное развитие и забота о людях - в нашей стране это приоритет. А социальным индикатором можно считать работу депутатов. Именно они на местах первыми узнают запросы белорусов. И уже в тандеме с исполнительной властью решают вопросы. Какой курс возьмет 29-й созыв облсоветов и Минского городского совета - это обсудили сегодня. В столице и ряде областных центров прошли первые сессии депутатов. О миссии народного избранника расскажет Елена Витко.

Более 30 лет в медицине. Причем половина стажа в качестве главного врача. Сергей Кулик работает в 14-й стоматологической поликлинике Минска. При этом миссия "помогать людям" вышла далеко за пределы учреждения. Жители Серебрянки ему доверяют не только свое здоровье, но и решение персональных вопросов. Портфель депутата уже в третий раз.





Вместе с Сергеем Куликом служить на благо столицы будут 60 депутатов. На первой сессии сегодня избрали председателя Мингорсовета. Им стал Артем Цуран. А заместителями - Иван Эйсмонт и Олег Козаредов. Всего же в городском тандеме будут работать представители сферы здравоохранения и образования, науки и промышленности. К слову, новый состав на треть женский.

Я очень много общалась со своими избирателями - с жителями Заводского района столицы. И, конечно же, мы говорили о том, что еще нужно сделать. Обращения носили разный характер. Это и благоустройство дворовых территорий. Несколько обращений было по строительству пандусов. И ремонт стадиона, если мы рассматриваем тех педагогов и тех жителей, чьи дети учатся в школах. Наталья Воронова, депутат Минского городского совета депутатов, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь"





Есть возможность, безусловно, менять мир к лучшему. Надо просто очень профессионально и щепетильно относиться к тем вопросам, которые волнуют наших граждан, к тем инициативам, которые выдвигают избиратели. Основное внимание, мне кажется, должно быть качеству подготовки тех кадров, от которых зависит принятие решений. Причем на разных уровнях: это уровень среднего и высшего образования, послевузовского образования. Потому что всегда решают люди. Андрей Король, депутат Минского городского совета депутатов, ректор БГУ

Брест

Компетентный, инициативный и что важно - авторитетный. Александр Коркотадзе в депутатском статусе дебютирует. В его ответственности Брестский южный избирательный округ № 10. Социальную нагрузку будет совмещать с основной миссией. Историк по образованию и директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В 80-ю годовщину освобождения Беларуси приоритеты очевидны. Это сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной.





Решающий вклад Советского Союза надо помнить. Надо о геноциде белорусского народа не забывать, рассказывать нашей молодежи. Патриотическое воспитание молодежи. Потому что патриотизм - очень хорошее чувство. Но оно должно быть осмысленным и зиждиться на исторической памяти, потому что фашизм не дремлет. Он сейчас есть. Александр Коркотадзе, депутат Брестского областного совета депутатов

Почти 550 тысяч туристов из 28 стран. В год 12 тыс. экскурсий. Брестская крепость - не просто символ стойкости. Святыня! В этом году здесь планируется реконструкция. Обновят и другие памятные места. Бюджетная поддержка - во всех направлениях. "Народные акценты" сегодня расставили на заседании областного совета.





Я вижу основную задачу депутатов всех уровней, начиная с первичного (это сельские депутаты) и заканчивая областным, - это служение людям, выполнение тех задач, которые они перед нами ставили. Этот год объявлен Годом качества. Качество работы должно присутствовать на всех уровнях. Безусловно, депутатский корпус заряжен на работу, на решение тех задач, которые перед ним поставлены Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов

Всего в Брестский облсовет вошли 48 человек. Посредством тайного голосования сегодня избрали председателя. Единогласно им стал Игорь Брилевич.

Минск

Координировать депутатской корпус центрального региона будет Наталья Якубицкая (в таком амплуа уже второй раз). Организационные вопросы решили быстро: определили секретариат и подсчетную комиссию.

Среди тезисов комфортное жилье и качественные дороги, а еще удобная транспортная инфраструктура и социальные гарантии. 29-й созыв продолжит "заботливый курс" белорусской политики.