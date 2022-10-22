3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Профессиональный танцор из Гаваны провел мастер-классы для белорусов
В Минске завершается I фестиваль латиноамериканской культуры. Форум, объединивший шесть стран-участниц, в течение десяти дней подарил своим гостям более 20 мероприятий. Ежедневно праздник собирал порядка 300 зрителей. Концерты и дегустации, танцевальные мастер-классы и художественные выставки.
Мы провели конкурс "Поэзия через рисунок". Мы послали в учреждения образования Беларуси стихи латиноамериканских авторов, и дети изобразили эти поэтические строки. У каждого получилось по-своему, но все такие молодцы! Мы в восторге - сколько талантливых ребят в вашей стране! Также для детей мы провели мастер-классы по изобразительному искусству.
Я профессиональный танцор из Гаваны и с удовольствием провел танцевальные мастер-классы для белорусов! Мы очень похожи своими эмоциональностью, искренностью чувств, ярким характером. Кроме танцевальных движений, мне хотелось рассказать зрителям об истории латиноамериканского танца, об особенностях нашей страны и ее культуры.
Настоящим праздником искусствастал фестивальный День Кубы. Для участников встречи провели танцевальный мастер-класс, видеоэкскурс по национальному культурному своеобразию и традициям страны, представили выставку живописных работ кубинских мастеров. I фестиваль латиноамериканской культуры в Беларуси прощается, но не исключено, что он станет традицией.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов