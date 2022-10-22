Профессиональный танцор из Гаваны провел мастер-классы для белорусов

Мы провели конкурс "Поэзия через рисунок". Мы послали в учреждения образования Беларуси стихи латиноамериканских авторов, и дети изобразили эти поэтические строки. У каждого получилось по-своему, но все такие молодцы! Мы в восторге - сколько талантливых ребят в вашей стране! Также для детей мы провели мастер-классы по изобразительному искусству.

Майрена Ниевес, соорганизатор фестиваля латиноамериканской культуры, представитель посольства Венесуэлы в Беларуси