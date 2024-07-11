ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Профессионалы медовой сферы раскрывают свои секреты

В Беларуси в разгаре сезон сбора янтарного урожая. Майский мед на пасеках Минской области уже собран. Так, в Логойском лесхозе заготовили свыше полутора тонн полезного нектара. Прогнозы сладкие: бочка меда будет весомой! У каждого пчеловода свои способы получить урожай. Секретами от профессионалов медовой сферы поделился Илья Цветков (см. видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все