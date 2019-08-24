Профессионалы со всего мира на этой неделе собрались в Казани на WorldSkills

Профессионалы со всего мира на этой неделе собрались в Казани, чтобы бороться за звание лучшего. Международный чемпионат среди представителей рабочих профессий объединил токарей, кондитеров, механиков, ювелиров - всего 56 специальностей в самых разных сферах. "Будущее в твоих руках" - главный посыл 45-го конкурса. Свои навыки на турнире демонстрирует и белорусская команда. Уже в третий раз наша страна выступает на турнире.



Александра Кавелич отправилась в Казань, чтобы первой узнать об успехах молодых профессионалов.



Стук молотков, рев моторов или, наоборот, мерный гул высокоточной техники… Такие "саундтреки" сопровождают Международный чемпионат по стандартам WorldSkills. Олимпиада среди представителей рабочих профессий (именно так еще называют турнир) вот уже в 45-й раз объединила команды из 63 стран.

Настоящий город мастеров - по-другому выставочный центр "Казань Экспо"сейчас не назовешь.

Огромные павильоны (их специально построили к международному турниру) на три дня превратились в мастерские по ремонту техники, студии красоты и кондитерские. Для каждого направления своя площадка, оснащенная по самым последним технологиям.







Этот зал больше напоминает химическую лабораторию. Очистить воду от загрязнений и наладить оборудование для водоснабжения - главные задачи акватроников. Влад Савицкий стал первым участником в этой компетенции от нашей страны. Осваивать новое направление студент из Молодечно начал всего год назад. Теперь уверен: это профессия будущего.

В Казань приехали 36 белорусских мастеров: кулинары, механики, дизайнеры.

Чтобы показать свои навыки на международном уровне, в Казань приехали 36 белорусских мастеров: кулинары, механики, дизайнеры.Для каждого из них это не просто профессиональный вызов.