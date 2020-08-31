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Профессор МГИМО Елена Пономарева о технологиях раскачивания общества

Что касается ситуации, которая разворачивается в Беларуси, это классический пример попытки государственного переворота. О технологиях раскачивания общества через телеграм-каналы нашему телеканалу рассказала профессор МГИМО Елена Пономарева.

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