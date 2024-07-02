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Профессор МГИМО рассказала, о чем мечтал Черчилль

Профессор МГИМО рассказала, о чем мечтал Черчилль

Почему во время Второй мировой войны Черчилль постоянно оттягивал открытие второго фронта, в фильме "Операция "Багратион" своим мнением поделилась профессор МГИМО из России Наталья Капитонова.

"Черчилля не даром называют заклятым другом, - говорит Наталья Капитонова. - Он занимал такую противоречивую позицию в отношении Советского Союза, которая менялась на протяжении его жизни. Он был убежденным врагом Советской России".

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При этом профессор отметила, что Черчилль один из немногих в Великобритании, кто правильно оценил германскую угрозу. "Он стал выступать за союз с Советским Союзом, но при этом сказал, что не берет назад ни одного слова, сказанного в адрес Советской России и коммунизма", - отметила профессор.

Почему он так делал? Для Черчилля в идеале было бы, если бы Германия и Советский Союз вышли из войны ослабленными, а Великобритания пришла к финишу с наименьшими потерями. И вот в этот момент надо открывать второй фронт, который просто превратится в победное шествие западных союзников к Берлину. При этом Черчилль считал, что они должны дойти до Берлина первыми.
Наталья Капитонова

По ее словам, в 42-м году, а потом в 43-м Черчилль постоянно оттягивал открытие второго фронта. "При этом он сознательно обманывал Сталина. В августе 42-го года он отправился в Москву. Разговор со Сталиным был резким, и Сталин поставил вопрос, очень обидный для Черчилля. Он спросил, почему англичане так боятся воевать. Мы принимаем как факт, что нам придется сражаться в одиночку в 1942 году", - рассказала она.

Если до 1942 года для нас речь шла о том, чтобы мы выстояли, и поэтому мы очень нуждались во втором фронте и ожидали его открытия, то после Сталинграда уже было понятно, что мы выстоим. И поэтому второй фронт нужен был для того, чтобы приблизить победу и сократить жертвы.
Наталья Капитонова

30 ноября 1943 года на Тегеранской конференции Черчилль все еще пытался уйти от конкретных обязательств по вопросу открытия второго фронта, однако наткнулся на жесткую позицию Сталина. Обращаясь к Молотову, он сказал: "Видимо, нам здесь делать нечего. У нас много дел на фронте". Союзники попросили перерыв. Уже тогда было понятно - разгромить Германию без Советов невозможно. Об открытии второго фронта было объявлено в мае 1944 года. Но и в мае его не открыли.

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