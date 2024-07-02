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Профессор МГИМО рассказала, о чем мечтал Черчилль
Почему во время Второй мировой войны Черчилль постоянно оттягивал открытие второго фронта, в фильме "Операция "Багратион" своим мнением поделилась профессор МГИМО из России Наталья Капитонова.
"Черчилля не даром называют заклятым другом, - говорит Наталья Капитонова. - Он занимал такую противоречивую позицию в отношении Советского Союза, которая менялась на протяжении его жизни. Он был убежденным врагом Советской России".
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При этом профессор отметила, что Черчилль один из немногих в Великобритании, кто правильно оценил германскую угрозу. "Он стал выступать за союз с Советским Союзом, но при этом сказал, что не берет назад ни одного слова, сказанного в адрес Советской России и коммунизма", - отметила профессор.
Почему он так делал? Для Черчилля в идеале было бы, если бы Германия и Советский Союз вышли из войны ослабленными, а Великобритания пришла к финишу с наименьшими потерями. И вот в этот момент надо открывать второй фронт, который просто превратится в победное шествие западных союзников к Берлину. При этом Черчилль считал, что они должны дойти до Берлина первыми.
По ее словам, в 42-м году, а потом в 43-м Черчилль постоянно оттягивал открытие второго фронта. "При этом он сознательно обманывал Сталина. В августе 42-го года он отправился в Москву. Разговор со Сталиным был резким, и Сталин поставил вопрос, очень обидный для Черчилля. Он спросил, почему англичане так боятся воевать. Мы принимаем как факт, что нам придется сражаться в одиночку в 1942 году", - рассказала она.
Если до 1942 года для нас речь шла о том, чтобы мы выстояли, и поэтому мы очень нуждались во втором фронте и ожидали его открытия, то после Сталинграда уже было понятно, что мы выстоим. И поэтому второй фронт нужен был для того, чтобы приблизить победу и сократить жертвы.
30 ноября 1943 года на Тегеранской конференции Черчилль все еще пытался уйти от конкретных обязательств по вопросу открытия второго фронта, однако наткнулся на жесткую позицию Сталина. Обращаясь к Молотову, он сказал: "Видимо, нам здесь делать нечего. У нас много дел на фронте". Союзники попросили перерыв. Уже тогда было понятно - разгромить Германию без Советов невозможно. Об открытии второго фронта было объявлено в мае 1944 года. Но и в мае его не открыли.
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