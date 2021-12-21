Профессор Олег Романов о результатах масштабного социсследования в Беларуси

Итоги масштабного социсследования, участниками которого стали более десяти тысяч белорусов, продолжают обсуждать общественность и экспертные круги. Спектр вопросов был охвачен широкий: это доверие к власти, армии и правоохранительным органам, отношение к суверенитету, интеграционным процессам между Беларусью и Россией, мнение о действиях Европы и США в отношении нашей страны. Цифры опубликованы и доступны широкой аудитории. О результатах социсследования мы поговорили с ректором Полоцкого государственного университета, доктором философских наук, профессором Олегом Романовым.



Ольга Масловская, корреспондент:

Олег Александрович, один из вопросов, на который было предложено ответить респондентам, звучал так: «Какие инициативы Президента страны представляются вам наиболее значимыми? Наибольшее количество «за» (почти 44 % голосов) собрала инициатива по сохранению суверенитета Беларуси. Почему вопрос независимости так важен для нашего народа?



Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета, доктор философских наук, профессор:

В общественной жизни свобода выражается в суверенитете, в независимости во взаимодействии с внешним миром, и верховенстве воли народа на территории своей страны. И поэтому быть свободным - это нормальная потребность любого общества. Однако эта потребность резко возрастает в современных условиях. Мы должны отдавать себе отчет в том, что современный мир - это конкурентный мир. Мир, в котором ресурсов на всех не хватает. И поэтому сегодня отношения между странами, между народами становятся все более и более жесткими, более конкурентными. И вот поэтому, чтобы не быть на вторых ролях, не быть подчиненным, как говорит наш Президент, не ходить под плеткой, народ должен быть самостоятельным, суверенным. Он должен определять свою политику в экономической сфере, в культурной, образовательной, военной для того, чтобы обеспечивать должную жизнь, жизнь цивилизованного общества, цивилизованного человека для своего народа.



Ольга Масловская, корреспондент:

В том же вопросе об инициативах Президента значилась позиция «интеграции Беларуси и Россией в рамках Союзного государства». Результаты социологического исследования показали, что этот процесс поддерживают без малого 25 % респондентов, а более 76 % белорусов оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные. На ваш взгляд, о чем это говорит?



Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета, доктор философских наук, профессор:

Это говорит о том, что, несмотря на необходимость сохранения суверенитета, существует и другая тенденция - тенденция объединения в рамках макрорегионов. Сегодня это необходимость объединять свои усилия в экономической, военной, образовательной, иных сферах. Я уверен, что лучшим партером для Беларуси в плане создания макрорегиональных структур является Россия. Почему? Дело в том, что у нас есть опыт единой исторической судьбы. Мы жили в единых государствах на протяжении десятилетий и даже столетий. У нас единый культурный и цивилизационный код, единый язык, потому что один из государственных языков Республики Беларусь - это русский язык. И в целом между нашими странами на протяжении многих десятилетий существуют партнерские взаимоотношения, которые позволят Беларуси быть равноправным партнером, участником этого интеграционного процесса. Здесь очень важно правильно расставить акценты. Никто не говорит о потере суверенитета, никто не говорит о том, что мы входим в состав РФ на правах ее субъекта. Республика Беларусь в полной мере сохраняет все признаки государственности.



Ольга Масловская, корреспондент:

Как и Россия, Беларусь испытывает беспрецедентное давление извне посредством экономических санкций. Подавляющее большинство участвовавших в опросе белорусов высказались негативно о данной мере со стороны Евросоюза, США, Великобритании. Но оппонентов мнение белорусского народа, увы, не интересует. На Ваш взгляд, это этично использовать экономические методы давления для достижения политических целей?



Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета, доктор философских наук, профессор:

Здесь мы имеем выраженную политику двойных стандартов. С одной стороны, декларация свободы о человеке, об обществе, о свободе, о соблюдении прав, с другой стороны, попирание этих прав. В этом смысле ответ очевиден, что эта политика является деструктивной и антигуманной. Я уже говорил о том, что современный мир является конкурентным. И поэтому мы должны четко понимать, что в этом конкурентном мире слабые не просто проигрывают, очень часто они уничтожаются. И поэтому сейчас мы должны думать о том, чтобы в условиях этих санкций стать более сильными, стать более конкурентными. И у нашей страны это получается. Санкции требуют от нас, во-первых, сплотиться. Во-вторых, развивать нашу экономику, наше общество таким образом, чтобы в каких-то вопросах мы были более самодостаточными, в каких-то находили более надежных партнеров, чем страны коллективного Запада. Поэтому санкции, с моей точки зрения, это возможность некоторого оздоровления белорусского общества, некоторого усиления нашей страны, чтобы из такого непростого исторического периода мы вышли более сильными, более уверенными в себе, имеющими возможность развиваться в исторической перспективе.