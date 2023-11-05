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Профессор рассказал, по каким признакам можно понять, что мир становится многополярным
Процессы формирования многополярного мира начались как минимум со второй половины 2000 годов, считает доктор политических наук, профессор РАН Федор Войтоловский. "Это длительные тренды. То, что происходит в мировой политике, всегда очень долгие процессы, - пояснил ученый. - Если мы посмотрим на изменения, которые стали заметными (это финансово-экономический кризис 2008-2011 годов), тогда стало ясно, что без Китая, без активного участия других ведущих развивающих стран, растущих экономик, без России, невозможно выйти из финансово-экономического кризиса.
Следующий, на его взгляд, очень серьезный этап движения в сторону полицентричного мира, - это позиция и действия России, связанные с украинским кризисом 2013-2014 годов. "Потому что да, Россия не согласилась с тем, что в зоне, которую Россия рассматривает как зону своей безопасности, возникает государство, режим, который имеет четкую антироссийскую направленность или даже откровенно враждебную, - пояснил он. - И демонстрационные действия России по поддержке воссоединения Крыма с Россией - это тоже очень серьезный этап в изменении системы отношений, которая существовала до этого в мире".
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