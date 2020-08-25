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Профессор Софийского университета Дарина Григорова призвала белорусов вернуть спокойствие в обществе

К чему ведет давление на Беларусь извне, рассуждают зарубежные эксперты. Свои мнением поделилась профессор Софийского университета. Дарина Григорова также призвала белорусов вернуть спокойствие в обществе.

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