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Репортаж о витебских ученых, которые создали отечественную тест-систему для определения СOVID-19
О человеке, который всю свою жизнь посвятил изучению инфекционных болезней. Профессор Валерий Семенов - автор свыше 750 научных публикаций, под его руководством подготовлены 6 докторов и 27 кандидатов медицинских наук, создана научная школа и новое направление в лечении пациентов с инфекционной патологией.
В непростой ситуации, когда весь мир борется с коронавирусом, профессор возглавил научную группу, которая менее чем за месяц создала отечественную тест-систему для определения СOVID-19. Разработку витебских ученых, которые без выходных днем и ночью проводили в лабораториях, оперативно сертифицировал Минздрав.
Наш репортаж из Витебска (видео).
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